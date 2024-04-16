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Фонд гарантування у 1 кварталі продав на аукціонах активів банків-банкрутів на 700 мільйонів
09:24 16.04.2024 |
Протягом січня-березня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) продав на аукціонах активів банків-банкрутів на 703 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Із зазначеної суми, зокрема, 213,2 млн грн - ціна реалізації активів АТ "Дельта Банк", 197,3 млн грн - ціна реалізації активів АТ "МР Банк", понад 196,6 - ПАТ "Промінвестбанк", майже 50,3 млн грн - АТ "Мегабанк" та 23,8 млн грн - АТ "Айбокс Банк".
"Фонд продовжує належно виконувати покладені на нього законодавством повноваження із реалізації активів банків, що ліквідуються. За перший квартал цього року на аукціонах у системі Prozorro.Продажі ми реалізували активи на понад 700 млн грн.
Ці кошти спрямовуватимуться на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються Фондом. Більша частина реалізованих активів належить банкам, ліквідація яких розпочалася вже під час повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України. Оскільки вкладникам - фізособам та ФОП - Фондом на час дії воєнного стану та три місяці після його скасування відшкодовується повна сума їх вкладів, тому більшість кредиторів цих банків - це юридичні особи", - заявив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.
Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються, додали у ФГВФО.
Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі Prozorro.Продажі.
"У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот", - пояснили у Фонді.
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