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АНАЛІТИКА

Німеччина допоможе Україні створити аналог банку KfW

 

Уряд Німеччини у середу, 10 квітня, затвердив набір заходів для підтримки відбудови України, повідомила його пресслужба. Один із них - створення аналога німецького банку відновлення KfW, ймовірно, на основі Фонду розвитку підприємництва.

Основна увага німецького уряду приділена фінансовим субсидіям та компенсації відсотків для малих і середніх компаній в Україні, інвестиційним гарантіям для німецьких компаній.

Крім того, німецьке Міністерство розвитку разом з Україною працює над створенням аналога німецького банку відновлення KfW.

"Щоб вижити, Україні потрібна не тільки зброя. Важливо, щоб економіка продовжувала працювати, щоб країна могла фінансувати відновлення. Дешеве фінансування для малого та середнього бізнесу є одним із найефективніших інструментів для відновлення. Німеччина має дуже хороший досвід роботи з Kreditanstalt für Wiederaufbau, який був піонером економічного дива 1950-1960 років. Він досі надає компаніям і громадянам дешеві кредити для інвестицій. Ми можемо внести цей досвід у відбудову України", - сказала міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Німецьке міністерство припускає, що таку установу можна створити на базі Фонду розвитку підприємництва (до 2020 року - Німецько-український фонд), який адмініструє кредитні програми 5-7-9%.

Кредитна установа для відбудови (KfW) - державний банк уряду Федеративної Республіки Німеччини, що є лідером серед банків Німеччини у сприянні економічному розвитку Німеччини, Європи та світу. Сфера діяльності KfW - підтримка малого та середнього бізнесу; будівництво та енергоощадження, охорона навколишнього середовища; фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров'я тощо); експортне та проєктне фінансування; рефінансування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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