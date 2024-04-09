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АНАЛІТИКА

Нацбанк та Мінфін США підписали меморандум про співробітництво у сфері кібербезпеки

 

Національний банк та Міністерство фінансів США підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що документ дає можливість продовжувати співпрацю, що стала результатом попередніх домовленостей між інституціями щодо підтримки України в питаннях кібербезпеки та наданні всебічної допомоги для подальшої розбудови можливостей кіберзахисту України, зокрема банківського та фінансового секторів.

«Ми вдячні колегам з Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки за допомогу в підвищенні потенціалу кіберстійкості української фінансової системи, посиленні її спроможності в реагуванні на кіберінциденти. Зміцнення кібербезпеки та спільна протидія актуальним кіберзагрозам вкрай важливі для стабільної та безперервної роботи українського фінансового сектору», - наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Він додав, що співпраця дасть змогу й надалі підтримувати ефективну систему захисту банків та фінансових установ від кіберзагроз, зокрема в умовах воєнного стану.

Як повідомлялось, Варшава хоче поглибити співпрацю з Києвом у сфері кібербезпеки.
Ключові теги: США
 

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