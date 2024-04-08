ЕКА повідомляє про перший потенційний банк-партнер для інвесткредитів під страховку агентства

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) в рамках процесу створення продукту страхування інвестиційних кредитів від військових ризиків провадить роботу з банківським сектором і заявляє про готовність однієї з фінустанов співпрацювати в цьому напрямі, повідомив член правління ЕКА Денис Гарасюта.

"Чесно вам скажу, ми паралельно, не чекаючи постанови (Кабінету Міністрів - ІФ-У)... зараз ведемо роботи саме з банківською системою для того, щоб у нас з'явився цей продукт. (...) У нас є вже один банк, який готовий з нами підписувати договір і йти в цю нову історію", - сказав він на конференції "Trade Talks. Експорт і нічого зайвого", ініційованій у Києві Укрексімбанком і платформою Nazovni.

За словами Гарасюти, протягом поточного тижня має вийти постанова Кабміну, яка чіткіше окреслить, як здійснюватиметься страхування інвесткредитів від військових ризиків.

Він зазначив, що цей механізм може дозволити розблокувати фінансування для прифронтових регіонів, які банки неохоче кредитують з огляду на високі ризики.

"(...) банк однаково розглядатиме це як конкретний кредитний кейс за своїми стандартними процедурами, але той ризик, за яким зараз це фінансування заблоковано, може бути розблоковано саме завдяки нашій страховці. Тому ми вже зараз дивимося з банками на ті кейси, які потенційно можуть бути розблоковані через цей інструмент", - сказав член правління ЕКА.

Гарасюта зазначив, що наразі не йдеться про тарифікацію за цим продуктом, проте зазначив, що вартість страхування залежатиме від близькості до лінії фронту: що ближче, то вища ставка страхування. Водночас зазначив, що обмежень за регіонами не буде.

Раніше голова правління ЕКА Руслан Гашев на заході "Головна фінансова премія року", ініційованому Асоціацією українських банків (АУБ), інформував, що вартість страхування інвестиційних кредитів очікується помірною.

"Я думаю, багато ваших позичальників підуть на це, особливо з огляду на те, що в принципі вартість такого страхування має бути досить помірна, я не можу зараз сказати скільки, але це може бути до 2% річних", - сказав він.

ЕКА передбачає, що максимальний термін інвесткредитів, які банки надаватимуть зі страховим покриттям від Агентства, становитиме близько п'яти років.

"Основна мета запуску страхування інвестиційних кредитів від військових ризиків - це саме перевести ці (близькі до лінії фронту - ІФ-У) регіони у звичайне комерційне русло роботи, як зі звичайними клієнтами. Тобто ви (банки - ІФ-У) працюєте із заставами, забезпеченням, як працювали раніше, а військовий ризик прильоту за цим об'єктом страхуватимемо ми", - пояснив Гашев.

Він очікує, що за два-три тижні після публікації постанови Кабміну відбудеться публічна презентація концепту продукту.

Як пізніше уточнив Гарасюта агентству, ЕКА працює над створенням двох видів страхування: інвесткредитів у співпраці з банками й безпосередньо інвестицій, де може бути задіяно перестрахування з іноземними ЕКА або страховими компаніями.

"Першим етапом буде реалізовано проєкт із банками", - наголосив він.

Що стосується страхування інвестицій, то член правління акцентував, що таке страхування не є майновим, оскільки страховка ЕКА поширюватиметься безпосередньо на інвестицію, зроблену внутрішнім або зовнішнім інвестором, і, відповідно, розрахунок настання страхового випадку тут інший.

"Про що йдеться: якщо, наприклад, хтось вклався в капітал певного підприємства і сталася, наприклад, окупація цієї території або був приліт, то ми визначаємо, чи втратив цей інвестор можливість управляти цією інвестицією або цей інвестор втратив можливість отримувати дивіденди з цієї інвестиції. Якщо так - настає страховий випадок, включається ЕКА і є страхові виплати", - пояснив Гарасюта на конференції.

Своєю чергою Гашев зазначав, що в рамках такого страхування ЕКА може працювати в кооперації з MIGA і DFC над великими проєктами, перестраховуючи їх на невелику суму, "фактично виступаючи їхніми (MIGA і DFC - ІФ-У) операційними руками тут в Україні".

"Це розблокує великі суми, які можуть надавати вони. І це дуже важливо", - сказав він.

