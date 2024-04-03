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НБУ назвав середню суму збитку від шахрайства з платіжними картками
16:54 03.04.2024 |
Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тисяч операцій. Середня сума зросла на 39% до 3 065 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.
За даними НБУ кількість активних карток за 2023 рік зросла на 13%.
Як зазначили НБУ, починаючи з 2023 року, дані щодо збитків подають не тільки банківські установи, а й оператори поштового зв'язку та небанківські фінансові установи, що отримали право на здійснення емісії та/або еквайрингу електронних платіжних засобів. Частка збитків у таких установ у загальній сумі збитків від незаконних дій за 2023 рік становила 0,4%, за кількістю випадків - 0,2%.
Платіжні картки в Україні
За даними НБУ, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 6 трлн 141 млрд гривень. Із них в Україні здійснено 90,4% операцій.
Загалом в Україні та за кордоном здійснено безготівкових операцій на суму 3 трлн 980 млрд гривень. Частка безготівкових операцій досягла 65%. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%.
Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:
* у торговельній мережі - 325 гривень (у довоєнному 2021 році - 238 гривень),
* із переказу з картки на картку - 1 972 гривень (1 512 гривень),
* з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 490 гривень (395 гривень).
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