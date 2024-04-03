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У березні Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на понад ₴396 мільйонів
13:43 03.04.2024 |
У березні 2024 року сума успішних торгів із продажу активів банків, що ліквідуються, становила 396,1 млн гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«Протягом березня у системі Prozorro.Продажі було оголошено 575 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Результативними були 37 аукціонів з продажу активів 8 банків. Сума успішних торгів склала більше 396,1 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 65% цієї суми - 256,0 млн грн - становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються. Ще 128,8 млн грн - ціна реалізації нерухомого майна банків.
За результатами успішних аукціонів за березень станом на 3 квітня отримано оплату за 12 лотів на суму 77,1 млн грн. Кошти за 25 лотів, на суму 319,0 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.
Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
Як повідомлялось, у лютому 2024 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються, становила 178,7 млн гривень.
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