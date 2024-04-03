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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування припинив виплати вкладникам банку «Земельний капітал»

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 квітня 2024 року припинив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «КБ «Земельний Капітал» та завершив ліквідаційну процедуру банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«01 квітня 2024 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) № 403 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ «КБ «Земельний Капітал», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Фонд гарантування повідомляє про припинення 1 квітня 2024 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «КБ «Земельний Капітал» та завершення ліквідаційної процедури банку.

У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками АТ «КБ «Земельний Капітал» отримано понад 416,2 млн грн.

Як повідомлялося, «Земельний Капітал» став сотою установою, що перейшла під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у результаті визнання її 11 серпня 2021 року неплатоспроможною.

Національний банк 9 вересня 2021 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «Земельний Капітал».
 

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