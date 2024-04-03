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АНАЛІТИКА

Сума збитків від фінансового шахрайства у 2023 р. зросла на 73% - НБУ

 

Постачальники платіжних послуг, торговці та клієнти зазнали 833 млн грн збитків від незаконних дій із платіжними картками за минулий рік, що на 73% перевищує показник за 2022 рік, повідомив Національний банк України (НБУ) у вівторок.

Зазначається, що кількість випадків фінансового шахрайства за 2023 рік зросла на чверть - до 272 тис. операцій.

Середня сума однієї незаконної операції збільшилася до 3065 грн торік, із 2200 грн у 2022 році, свідчать дані НБУ.

Водночас кількість активних карток за 2023 рік зросла на 13%, що, на думку регулятора, свідчить про активніше використання платіжних карток для проведення операцій.

Згідно з інформацією Нацбанку, частка збитків операторів поштового зв'язку та небанківських фінустанов, які мають право на здійснення емісії або еквайрингу електронних платіжних засобів, становила 0,4% у загальній сумі збитків за 2023 рік і 0,2% - за кількістю випадків.

Зазначається, що більшість випадків шахрайства з платіжними картками торік сталися в інтернеті - 83% від загальної кількості, тоді як 17% - через фізичні пристрої, зокрема торговельну мережу, банкомати, пристрої самообслуговування.

Середня сума однієї незаконної операції в інтернеті зросла на 31% і становила 3150 грн 2023 року, порівняно з 2408 грн попереднього.

Зазначається, що переважна більшість випадків шахрайства спричинена розголошенням особистих даних клієнтами. Як інформує регулятор, 80% суми всіх збитків у 2023 році припало на соціальну інженерію, тоді як у 2022 році цей показник був на рівні 53%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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