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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
23:29 29.03.2024 |
Amazon вчора анонсував впровадження нового інноваційного рішення - технології читання в долоні через мобільний додаток Amazon One. Ця нова можливість дозволить користувачам оплачувати покупки в усіх магазинах Whole Foods та інших роздрібних місцях без необхідності носити при собі гроші чи кредитні картки.
Додаток Amazon One використовує камеру смартфона, щоб зробити фотографію відбитка долоні та налаштувати обліковий запис. Після реєстрації ви зможете використовувати свою руку для здійснення оплати за покупки та навіть як засіб ідентифікації для входу на концерти та спортивні заходи.
Технологія базується на генеративному штучному інтелекті, який аналізує структуру вен долоні та перетворює дані в унікальне числове векторне представлення. Долонь розпізнається сканерами в роздрібних точках. Для того, щоб почати користуватися, просто додайте спосіб оплати та завантажте фото вашого посвідчення для підтвердження віку.
Amazon наголошує на заходах безпеки та конфіденційності. Вони заявляють, що всі завантажені зображення долоні шифруються та надсилаються в безпечний домен Amazon One у хмарі Amazon Web Service. Компанія також говорить, що програма має додаткові заходи безпеки, щоб виявити підробки, і неможливо зберегти або завантажити фото долоні з додатка на телефон.
Amazon One доступний для iOS та Android.
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