НБУ розраховує запустити миттєві платежі через СЕП навесні 2025 р.

Національний банк України (НБУ) планує запустити наступну версію СЕП-4.1 з миттєвими платежами за 10 сек. навесні наступного року, повідомив заступник голови центробанку Олексій Шабан.

"Окрім карткових платежів, ми розвиваємо нашу систему електронних платежів (СЕП) і плануємо на її основі запустити миттєві платежі вже навесні 2025 року", - процитовано його слова на офіційній фейсбук-сторінці НБУ.

Шабан зазначив, що кошти на рахунок одержувача зараховуватимуть протягом 10 секунд, як це реалізовано, зокрема, у країнах ЄС.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк займався розробкою нової версії Системи електронних платежів - СЕП-4.1 з функціоналом миттєвих платежів і планував її імплементувати до 2025 року.