Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ розраховує запустити миттєві платежі через СЕП навесні 2025 р.
14:30 29.03.2024 |
Національний банк України (НБУ) планує запустити наступну версію СЕП-4.1 з миттєвими платежами за 10 сек. навесні наступного року, повідомив заступник голови центробанку Олексій Шабан.
"Окрім карткових платежів, ми розвиваємо нашу систему електронних платежів (СЕП) і плануємо на її основі запустити миттєві платежі вже навесні 2025 року", - процитовано його слова на офіційній фейсбук-сторінці НБУ.
Шабан зазначив, що кошти на рахунок одержувача зараховуватимуть протягом 10 секунд, як це реалізовано, зокрема, у країнах ЄС.
Як повідомлялося раніше, Нацбанк займався розробкою нової версії Системи електронних платежів - СЕП-4.1 з функціоналом миттєвих платежів і планував її імплементувати до 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ відклав прискорення платежів в Україні
|НБУ розраховує запустити миттєві платежі через СЕП навесні 2025 р.
|Глобальний індекс акцій зріс на 7,7% у I кварталі, максимально за п'ять років
|Мінфін у II кв.-2024 планує три розміщення ОВДП в євро і два в доларах
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,0190 грн/$1
|єОселя. До програми державної іпотеки приєднався восьмий банк
Бізнес
|Електромобілі китайського виробництва цього року займуть 25% ринку ЄС – FT
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta