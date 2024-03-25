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В Україні кількість користувачів платіжних послуг торік сягнула 82 мільйонів - НБУ
13:04 25.03.2024 |
У 2023 році кількість користувачів платіжних послуг зросла на 3% - до 82 мільйонів а кількість відкритих ними рахунків зросла на 15,5% - до 185,1 мільйона.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
"Станом на 1 січня 2024 року рахунки користувачам були відкриті у 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Разом кількість користувачів сягнула 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 1 січня 2023 - 79 млн)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн шт (станом на 1 січня 2023 - 160,2 млн шт.).
Крім того, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується.
"Наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно: 89,2% суб'єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)", - наголошують у НБУ.
Як повідомлялось, у 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком - на 73%.
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