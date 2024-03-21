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Українські банки показали рекордний прибуток
14:10 21.03.2024 |
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2024 року склав 25,897 млрд гривень, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Банки збільшили відсоткові доходи та скоротили відрахування до резервів.
За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2024 року зросли на 19% до 78,565 млрд гривень, при цьому відсоткові доходи зросли на 21% до 56,134 млрд гривень.
Витрати зросли на 19% до 52,667 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -0,121 млрд гривень.
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