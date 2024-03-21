ЄБРР має намір інвестувати в Україну до 10 мільярдів євро до 2028 року

Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в Україну до 10 млрд євро упродовж наступних п'яти років.

Про це повідомили віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк та директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патрон, передає Forbes.

Зазначається, що реагуючи на кризу, спровоковану війною, ЄБРР акцентує увагу на пʼяти основних напрямках для підтримки України - частково у приватному секторі, частково у державному секторі.

Йдеться про енергетичну безпеку, інфраструктуру, продовольчу безпеку, підтримку бізнесу і торгове фінансування.

За словами Рігтерінка, завдяки рішенню банку збільшити капітал на 4 млрд євро ЄБРР може перетворити це у 4-6 разів більший обсяг інвестицій. Тож, протягом наступних пʼяти років банк очікує, що зможе вкладати в проєкти в Україні 1,5-2 млрд євро щороку.

"Ми не вважаємо, що для банку було б розумно кожен раз покладатися на донорську підтримку. Тож ми збільшили капітал. Це дозволить нам проінвестували в Україну 10 млрд євро протягом наступних пʼяти років. Як тільки буде мир, ця сума зросте ще більше", - сказав Рігтерінк в інтерв'ю виданню.

ЄБРР був заснований у 1991 році і з того часу інвестував понад 190 млрд євро у більш ніж 6800 проєктів.

ЄБРР збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати 3 млрд євро в Україні протягом 2022-2023 років.