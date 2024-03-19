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НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг
17:25 19.03.2024 |
Національний банк України (НБУ) вніс редакційні зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів і уточнив вимоги до переддоговірного інформування споживачів про договірні відносини.
Як повідомляється на сайті регулятора, зміни зроблено на виконання законів "Про фінансові послуги та фінансові компанії" і "Про страхування".
Так, надавачі фінпослуг зобов'язані повідомляти клієнту на переддоговірному етапі інформацію про його право після припинення дії договору запросити довідку щодо виконання сторонами своїх зобов'язань.
Крім того небанківські кредитодавці - страховики, які надають споживчий кредит у межах та під заставу викупної суми за договором страхування життя з накопичувальною складовою, зобов'язані окремо інформувати споживачів про порядок повернення кредиту.
Договірні умови банків зі споживачами доповнено обов'язком банку повідомити споживача про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом за договором про споживчий кредит.
Зміни до нормативно-правових актів НБУ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг набирають чинності з 20 березня 2024 року. При цьому передбачено перехідний період строком один місяць на приведення діяльності банків та небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін.
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