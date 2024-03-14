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Пишний став «Головою центрального банку року» за версією Central Banking Awards 2024
14:42 14.03.2024 |
Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку" за підсумками премії Central Banking Awards 2024.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Міжнародне журі профільного британського журналу Central Banking відзначило успіхи Андрія Пишного як голови НБУ упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню.
За підсумками премії Central Banking Awards 2024 Пишний отримав нагороду в номінації "Голова центрального банку".
Цю престижну міжнародну нагороду щороку вручає британський журнал Central Banking, оцінюючи діяльність центральних банків та фінансових регуляторів за попередній рік.
Як повідомлялося, Central Banking - топовий міжнародний журнал для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу.
Central Banking Awards - щорічна нагорода цього профільного журналу. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а решта 13 - учасників фінансового ринку.
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