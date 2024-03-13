Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 16:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування виставляє на продаж активи банків-банкрутів на понад ₴1 мільярд
11:57 13.03.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи 14 банків, що ліквідуються, на загальну суму ₴1,02 мільярда.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Цього тижня (11-15 березня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 14 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить ₴1 021,7 мільяона", - йдеться у повідомленні.
Із них на суму ₴695,7 мільйона виставлені на продаж права вимоги за кредитами та на суму ₴208,6 мільйона - об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за ₴117,4 мільйона, цінні папери - за ₴0,04 мільйона.
Як повідомлялось, у січні 2024 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються, становила 129,2 млн гривень, у лютому - ₴178,7 мільйона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар слабко дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни
|Європейські акції піднімаються до нового рекордного максимуму на зростанні прибутків
|Фонд гарантування виставляє на продаж активи банків-банкрутів на понад ₴1 мільярд
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.03.24
|Ціни на золото впали з рекордних максимумів, після гарячих даних по індексу споживчих цін
|Азійські акції демонструють помірний позитив на тлі сильних технологій та високих показників ІСЦ в США
|Долар стабілізується, оскільки трейдери оцінюють вплив вищої інфляції
Бізнес
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом