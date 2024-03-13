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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування виставляє на продаж активи банків-банкрутів на понад ₴1 мільярд

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи 14 банків, що ліквідуються, на загальну суму ₴1,02 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Цього тижня (11-15 березня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 14 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить ₴1 021,7 мільяона", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму ₴695,7 мільйона виставлені на продаж права вимоги за кредитами та на суму ₴208,6 мільйона - об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за ₴117,4 мільйона, цінні папери - за ₴0,04 мільйона.

Як повідомлялось, у січні 2024 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються, становила 129,2 млн гривень, у лютому - ₴178,7 мільйона.
 

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