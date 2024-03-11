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Фонд гарантування виставляє на продаж галузевий пул кредитів
11:58 11.03.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж галузевий пул кредитів із загальною заборгованістю за активами 715,5 млн грн; стартова ціна лоту становить 70,4 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«27 березня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, сформованого за так званим «галузевим підходом». До складу виставленого на торги лоту увійшли права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторська заборгованості суб'єктів господарювання, що перебувають на балансі АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Банк Січ», - йдеться в повідомленні.
Спільна ознака виставлених на торги активів - КВЕД боржника (оптова та роздрібна торгівля). Загальна заборгованість за включеними до складу пулу активами склала 715,5 млн грн.
У забезпечення виконання зобов'язань перед банками оформлено, зокрема: комерційну нерухомість в м. Запоріжжя, а саме: будівлі та споруди загальною площею 6633,3 кв. м - адміністративний корпус, насосна станція, контрольно-пропускний пункт, головний виробничий корпус, ангар для мийки автомобілів, багатопотоковий КПП, тощо.
Кожен актив, включений до складу лоту, щонайменше 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі Prozorro.Продажі, а також більшість активів виставлялись на продаж у складі пулу, але так і не були реалізовані.
Стартова ціна лоту - 70,4 млн грн. Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону.
Як повідомлялось, за перший місяць 2024 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб склала понад 261,5 млн грн.
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