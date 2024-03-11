Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд гарантування виставляє на продаж галузевий пул кредитів

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж галузевий пул кредитів із загальною заборгованістю за активами 715,5 млн грн; стартова ціна лоту становить 70,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«27 березня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, сформованого за так званим «галузевим підходом». До складу виставленого на торги лоту увійшли права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторська заборгованості суб'єктів господарювання, що перебувають на балансі АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Банк Січ», - йдеться в повідомленні.

Спільна ознака виставлених на торги активів - КВЕД боржника (оптова та роздрібна торгівля). Загальна заборгованість за включеними до складу пулу активами склала 715,5 млн грн.

У забезпечення виконання зобов'язань перед банками оформлено, зокрема: комерційну нерухомість в м. Запоріжжя, а саме: будівлі та споруди загальною площею 6633,3 кв. м - адміністративний корпус, насосна станція, контрольно-пропускний пункт, головний виробничий корпус, ангар для мийки автомобілів, багатопотоковий КПП, тощо.

Кожен актив, включений до складу лоту, щонайменше 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі Prozorro.Продажі, а також більшість активів виставлялись на продаж у складі пулу, але так і не були реалізовані.

Стартова ціна лоту - 70,4 млн грн. Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону.

Як повідомлялось, за перший місяць 2024 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб склала понад 261,5 млн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0692  0,08 0,20 38,5627  0,07 0,18
EUR 41,5681  0,17 0,42 42,2573  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3300  0,27 0,71 38,3600  0,27 0,71
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес