Mastercard у 2023 р. зміг трохи збільшити відрив від Visa за кількістю карток на ринку України - НБУ

Оператор платіжної системи Mastercard протягом минулого року збільшив свою частку на українському ринку платіжних карток до 54,4% із 53,9% у 2022 році, тоді як частка його основного конкурента - платіжної системи Visa - скоротилася до 45,2% % із 45,6%, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, загальна кількість емітованих карток Mastercard за результатами 2023 року зросла з 59,2 млн до 62,6 млн, Visa - з 50,0 млн до 52,0 млн.

У попередні кілька років Visa скорочувала відставання від конкурента, зокрема з 30,5 процентних пунктів (п. п.) у 2020 році воно знизилося до 14,5 п. п. у 2021 році та 8,4 п. п. 2022 року, проте за підсумками 2023 року становило 9,2 п. п.

Visa днями призначила Крістіну Дорош старшим віцепрезидентом, регіональним менеджером платіжної системи у 17 країнах, включно з Україною. Дорош змінила на цій посаді Віру Платонову, яка перейшла на посаду Chief Revenue Officer для Money Movement Solutions на глобальному рівні й керуватиме регіональними відділами продажу та розроблення рішень для Visa Direct, транскордонних рішень (VXBS) та B2B Connect.

Дорош відповідатиме за операційну діяльність і визначатиме стратегію Visa у Південно-Східній Європі, Центральній Азії, країнах Кавказу, Україні та Молдові. Вона працює у команді Visa з 2016 року, розпочавши свою кар'єру в компанії з керівництва регіональним підрозділом продуктів, який відповідає за ключові карткові продукти, розроблення платформ лояльності, цифрових рішень та push-платежів.

Згідно з інформацією в пресрелізі компанії, у 2019-2021 роках вона обіймала посаду регіонального менеджера Visa у Грузії та Вірменії, а після цього очолила бізнес компанії у Центральній Азії та Азербайджані.