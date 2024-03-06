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Українці все частіше розраховуються картками: торік стали більше витрачати в інтнернет-магазинах
12:34 06.03.2024 |
Попри продовження повномасштабної війни, у 2023 році більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими.
Про це свідчить аналіз статистичних даних щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, передає пресслужба Національного банку.
Зазначається, що кількість операцій з використанням українських платіжних карток торік становила 7,91 млрд, а їхня загальна сума - 6,14 трлн грн.
Із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками. За межами України частка операцій з українськими платіжними картками становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками.
За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми. Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном Нацбанк пояснює значною кількістю біженців За даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених переселенців.
Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7,39 млрд безготівкових операцій на суму 3,98 трлн грн. Тобто частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%. Частка безготівкових операцій за кількістю - 93,5% (за 2021 рік - 90,1%).
"Позитивна динаміка свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків", - зазначили в Нацбанку.
У 2023 році, як і раніше, найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало:
* за кількістю - на розрахунки в торговельній мережі - майже 70% (майже 5 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій;
* за сумою - на перекази з картки на картку - 37,1% (або 1,47 трлн грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.
Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн. Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:
* у торговельній мережі - 325 грн (у довоєнному 2021 році - 238 грн),
* із переказу з картки на картку - 1972 грн (1512 грн),
* з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 490 грн (395 грн).
Як додали в НБУ, за 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) - до 449,5 тис. Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%.
Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення.
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