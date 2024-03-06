Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці все частіше розраховуються картками: торік стали більше витрачати в інтнернет-магазинах

 

Попри продовження повномасштабної війни, у 2023 році більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими.

Про це свідчить аналіз статистичних даних щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, передає пресслужба Національного банку.

Зазначається, що кількість операцій з використанням українських платіжних карток торік становила 7,91 млрд, а їхня загальна сума - 6,14 трлн грн.

Із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками. За межами України частка операцій з українськими платіжними картками становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками.

За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми. Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном Нацбанк пояснює значною кількістю біженців За даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених переселенців.

Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7,39 млрд безготівкових операцій на суму 3,98 трлн грн. Тобто частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%. Частка безготівкових операцій за кількістю - 93,5% (за 2021 рік - 90,1%).

"Позитивна динаміка свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків", - зазначили в Нацбанку.

У 2023 році, як і раніше, найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало:

* за кількістю - на розрахунки в торговельній мережі - майже 70% (майже 5 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій;
* за сумою - на перекази з картки на картку - 37,1% (або 1,47 трлн грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн. Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:

* у торговельній мережі - 325 грн (у довоєнному 2021 році - 238 грн),
* із переказу з картки на картку - 1972 грн (1512 грн),
* з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 490 грн (395 грн).

Як додали в НБУ, за 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) - до 449,5 тис. Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%.

Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1863  0,03 0,07 38,6896  0,02 0,04
EUR 41,4154  0,02 0,05 42,1313  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес