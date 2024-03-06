Фінансові новини
- |
- 06.03.24
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування у лютому продав активи банків-банкрутів на ₴178,7 мільйона
12:03 06.03.2024 |
У лютому 2024 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються, становила 178,7 млн гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Протягом лютого у системі Prozorro.Продажі відбулися 27 успішних аукціонів з продажу активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала понад 178,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 92% цієї суми - 164,2 млн грн - становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються.
За результатами успішних аукціонів за лютий станом на 6 березня отримано оплату за 16 лотів на суму 160,7 млн грн. Кошти за 11 лотів, на суму 18,0 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.
Як повідомлялось, у січні 2024 року у системі Прозорро.Продажі результативно завершилися 33 торгів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, а сума продажу склала 129,2 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках «транспортного безвізу»
|В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України
|Знищений корабель ЧФ РФ «Сергей Котов» охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ
|У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування у лютому продав активи банків-банкрутів на ₴178,7 мільйона
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.03.24
|Ціни на золото падають із рекордних максимумів, але неприйняття ризику обмежує втрати
|Азіатські акції падають під тиском Китаю
|Доларова тримається перед виступом Пауелла
|Акції США впали на тлі рекордних максимумів біткойнів та золота
Бізнес
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно
|Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність
|Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я