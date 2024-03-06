Фонд гарантування у лютому продав активи банків-банкрутів на ₴178,7 мільйона

У лютому 2024 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються, становила 178,7 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом лютого у системі Prozorro.Продажі відбулися 27 успішних аукціонів з продажу активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала понад 178,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 92% цієї суми - 164,2 млн грн - становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються.

За результатами успішних аукціонів за лютий станом на 6 березня отримано оплату за 16 лотів на суму 160,7 млн грн. Кошти за 11 лотів, на суму 18,0 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

Як повідомлялось, у січні 2024 року у системі Прозорро.Продажі результативно завершилися 33 торгів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, а сума продажу склала 129,2 млн грн.