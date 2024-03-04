Фінансові новини
- |
- 04.03.24
- |
- 21:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка проблемних кредитів у банківській системі впала нижче 37%
15:56 04.03.2024 |
Частка неробочих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася на 0,6 в.п. до 36,7% на 1 лютого 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
За минулий місяць обсяг проблемних кредитів скоротився на 1,9 млрд грн до 420,4 млрд грн.
Найбільше NPL зосереджено в державних банках - 351,4 млрд грн. З них у ПриватБанку - 179,9 млрд грн.
Скорочення проблемних кредитів зафіксовано серед банків з іноземним капіталом (на 80 млн грн до 32,3 млрд грн) та приватних банків (на 685 млн грн до 36,6 млрд грн).
Обсяг наданих банками кредитів зріс на 13,4 млрд грн у лютому.
Попередні результати оцінювання стійкості свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику, зазначають у НБУ.
До повномасштабного вторгнення Росії частка неробочих кредитів у українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.
За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року - до 37,4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Частка проблемних кредитів у банківській системі впала нижче 37%
|Долар дешевшає до євро і фунта, слабко дорожчає до єни
|В Україні зменшилася кількість підроблених гривень
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,3263 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.03.24
|НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні
|Ціни на золото стабілізувалися близько 2-місячного максимуму перед тижнем, насиченим даними ФРС
Бізнес
|Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND
|TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
|Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року