Частка проблемних кредитів у банківській системі впала нижче 37%

Частка неробочих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася на 0,6 в.п. до 36,7% на 1 лютого 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За минулий місяць обсяг проблемних кредитів скоротився на 1,9 млрд грн до 420,4 млрд грн.

Найбільше NPL зосереджено в державних банках - 351,4 млрд грн. З них у ПриватБанку - 179,9 млрд грн.

Скорочення проблемних кредитів зафіксовано серед банків з іноземним капіталом (на 80 млн грн до 32,3 млрд грн) та приватних банків (на 685 млн грн до 36,6 млрд грн).

Обсяг наданих банками кредитів зріс на 13,4 млрд грн у лютому.

Попередні результати оцінювання стійкості свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику, зазначають у НБУ.

До повномасштабного вторгнення Росії частка неробочих кредитів у українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року - до 37,4%.