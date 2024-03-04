Фінансові новини
- |
- 04.03.24
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні
11:41 04.03.2024 |
Національний банк у межах реалізації функції оверсайту за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що єдиною важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме: "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США; "Visa", Visa International Service Association, США; "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна; "PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна; "MONEYCOM", ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", Україна; "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.
Дві платіжні системи - "PrivatMoney" та "MONEYCOM" - є новими в переліку порівняно з 2022 роком.
Крім того, за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем: АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa"); АТ "ПУМБ" ("PrivatMoney"); ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ").
За результатами 2023 року також визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК".
Зауважується, що до об'єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.
Як повідомлялось, у грудні Національний банк України оновив порядок реєстрації та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про платіжні системи та їхніх суб'єктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар дешевшає до євро і фунта, слабко дорожчає до єни
|В Україні зменшилася кількість підроблених гривень
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,3263 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.03.24
|НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні
|Ціни на золото стабілізувалися близько 2-місячного максимуму перед тижнем, насиченим даними ФРС
|Азіатські акції падають напередодні нових сигналів з Китаю; Nikkei подолав позначку 40 000
Бізнес
|Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND
|TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
|Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року