НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк у межах реалізації функції оверсайту за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що єдиною важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме: "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США; "Visa", Visa International Service Association, США; "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна; "PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна; "MONEYCOM", ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", Україна; "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

Дві платіжні системи - "PrivatMoney" та "MONEYCOM" - є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

Крім того, за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем: АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa"); АТ "ПУМБ" ("PrivatMoney"); ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ").

За результатами 2023 року також визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК".

Зауважується, що до об'єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.

Як повідомлялось, у грудні Національний банк України оновив порядок реєстрації та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про платіжні системи та їхніх суб'єктів.