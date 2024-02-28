Уряд ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження європейського е-гаманця

Кабінет Міністрів ухвалив Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця.

Документ визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.

У Мінцифри наголошують, що після впровадження порядку користувачі електронних сервісів зможуть отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС, вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації, використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг.

До розробки Європейського цифрового гаманця долучиться Єдиний портал державних послуг «Дія». Після запровадження продукту українці зможуть використовувати «Дію» в ЄС, а європейці - свої цифрові гаманці в Україні.

Як повідомлялося, платформа електронної комерції Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року.