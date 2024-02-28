Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження європейського е-гаманця

 

Кабінет Міністрів ухвалив Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця.

Документ визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.

У Мінцифри наголошують, що після впровадження порядку користувачі електронних сервісів зможуть отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС, вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації, використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг.

До розробки Європейського цифрового гаманця долучиться Єдиний портал державних послуг «Дія». Після запровадження продукту українці зможуть використовувати «Дію» в ЄС, а європейці - свої цифрові гаманці в Україні.

Як повідомлялося, платформа електронної комерції Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4249
  0,0888
 0,23
EUR
 1
 41,7179
  0,1194
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2192  0,10 0,27 38,7488  0,10 0,27
EUR 41,4212  0,15 0,35 42,1754  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4400  0,20 0,52 38,4650  0,21 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес