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Уряд ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження європейського е-гаманця
19:51 27.02.2024 |
Кабінет Міністрів ухвалив Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією.
Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.
Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця.
Документ визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.
У Мінцифри наголошують, що після впровадження порядку користувачі електронних сервісів зможуть отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС, вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації, використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг.
До розробки Європейського цифрового гаманця долучиться Єдиний портал державних послуг «Дія». Після запровадження продукту українці зможуть використовувати «Дію» в ЄС, а європейці - свої цифрові гаманці в Україні.
Як повідомлялося, платформа електронної комерції Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року.
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