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Держоргани отримають доступ до номерів банківських карток: Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці

 

Національний банк України пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці.

Відповідні зміни пропонується внести до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, пропонується:

* доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

* уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

* уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Порівняно із чинною редакцією Правил, банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Загалом, оновленою редакцією відповідного пункту Правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

* наявність рахунків;
* номери рахунків;
* інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
* платіжних інструментів;
* залишок коштів на рахунках;
* операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
* призначення платежу;
* ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
* номер рахунку контрагента;
* інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
* єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
* найменування надавача платіжних послуг контрагента.

"Зміни пов'язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62-2 Закону України "Про банки і банківську діяльністьˮ та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", - пояснили у НБУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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