Фінансові новини
- |
- 20.02.24
- |
- 19:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки в Україні за 2 роки скоротили близько 20% співробітників - НБУ
15:59 20.02.2024 |
За два роки кількість банківських працівників в Україні скоротилась на 24 тисячі на 19,8% і становила на кінець 2023 року 97 тисяч співробітників.
Про це йдеться в огляді банківського сектора НБУ.
"Уперше від початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників: вона очікувано скоротилася в усіх групах банків", - зазначив Нацбанк.
Так, найбільше впала чисельність співробітників банків з іноземним капіталом - на 14,4 тис., або на 42,9%, до 19,2 тис. осіб. Приватні банки скоротили штат на 5,2 тис. осіб, або на 15,7% - до 27,9 тис.
Співробітників державних банків, серед яких націоналізований у 2023 році "Сенс Банк", за рік стало менше на 4,4 тис або на 8,1% - 50 тис.
Найбільший український банк ПриватБанк скоротив 2,3 тис. співробітників, або 9,9%, і на кінець минулого року в ньому працювало 20,5 тис. осіб, тоді як в інших держбанках - 29,4 тис., що на 2,1 тис., або 6,8% менше, ніж двома роками раніше.
У результаті частка банківських співробітників, які працюють у держбанках, зросла з 44,9% до війни до 51,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польські фермери перекрили залізницю на КПП «Медика» і висипали зерно з вагона
|Швеція надасть Україні бойові катери в пакеті допомоги на 630 млн євро
|В уряді розмірковують над запровадженням нових податків для фінансування потреб оборони
|У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чому стрибнув курс та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
|Банки в Україні за 2 роки скоротили близько 20% співробітників - НБУ
|Долар дешевшає до євро, стабільний щодо єни та фунта
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,4662 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.02.24
|Європейські акції різноспрямовані; Barclays сяє після перезавантаження та викупу акцій
|Прийом платежів через смартфон: за рік кількість користувачів «Терміналом» зросла у 5 разів
Бізнес
|ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
|OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%
|OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео
|Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом
|Гарвард знову визнано найбагатшим університетом США
|Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність