Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки в Україні за 2 роки скоротили близько 20% співробітників - НБУ

 

За два роки кількість банківських працівників в Україні скоротилась на 24 тисячі на 19,8% і становила на кінець 2023 року 97 тисяч співробітників.

Про це йдеться в огляді банківського сектора НБУ.

"Уперше від початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників: вона очікувано скоротилася в усіх групах банків", - зазначив Нацбанк.

Так, найбільше впала чисельність співробітників банків з іноземним капіталом - на 14,4 тис., або на 42,9%, до 19,2 тис. осіб. Приватні банки скоротили штат на 5,2 тис. осіб, або на 15,7% - до 27,9 тис.

Співробітників державних банків, серед яких націоналізований у 2023 році "Сенс Банк", за рік стало менше на 4,4 тис або на 8,1% - 50 тис.

Найбільший український банк ПриватБанк скоротив 2,3 тис. співробітників, або 9,9%, і на кінець минулого року в ньому працювало 20,5 тис. осіб, тоді як в інших держбанках - 29,4 тис., що на 2,1 тис., або 6,8% менше, ніж двома роками раніше.

У результаті частка банківських співробітників, які працюють у держбанках, зросла з 44,9% до війни до 51,5%.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4756
  0,1909
 0,50
EUR
 1
 41,5421
  0,3018
 0,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес