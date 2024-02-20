Банки в Україні за 2 роки скоротили близько 20% співробітників - НБУ

За два роки кількість банківських працівників в Україні скоротилась на 24 тисячі на 19,8% і становила на кінець 2023 року 97 тисяч співробітників.

Про це йдеться в огляді банківського сектора НБУ.

"Уперше від початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників: вона очікувано скоротилася в усіх групах банків", - зазначив Нацбанк.

Так, найбільше впала чисельність співробітників банків з іноземним капіталом - на 14,4 тис., або на 42,9%, до 19,2 тис. осіб. Приватні банки скоротили штат на 5,2 тис. осіб, або на 15,7% - до 27,9 тис.

Співробітників державних банків, серед яких націоналізований у 2023 році "Сенс Банк", за рік стало менше на 4,4 тис або на 8,1% - 50 тис.

Найбільший український банк ПриватБанк скоротив 2,3 тис. співробітників, або 9,9%, і на кінець минулого року в ньому працювало 20,5 тис. осіб, тоді як в інших держбанках - 29,4 тис., що на 2,1 тис., або 6,8% менше, ніж двома роками раніше.

У результаті частка банківських співробітників, які працюють у держбанках, зросла з 44,9% до війни до 51,5%.