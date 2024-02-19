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АНАЛІТИКА

Бронювання від мобілізації: Нацбанк оновив критерії критично важливих фінансових компаній

 

Національний банк України оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Відповідні зміни до положення про Порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими, стосуються страховиків та компаній, які супроводжують автоматизовані банківські системи системно важливих банків для виконання операцій у СЕП НБУ.

Оновлений порядок дає змогу постачальникам послуги супроводження такого програмного забезпечення звертатися до Національного банку для визначення їх критично важливими, а Національному банку - розглядати відповідне звернення та приймати рішення:

* про відповідність особи трьом або більше критеріям важливості, визначеним Порядком та критеріями визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76;

* про визначення особи критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для цілей бронювання військовозобов'язаних працівників;

* про визначення особи такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади (у разі відповідності "галузевому" критерію НБУ).

Зміни щодо страховиків передбачають визначення їх важливими для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади за чинними критеріями лише у разі наявності прийнятого рішення Національного банку про відповідність структури власності відповідного страховика вимогам щодо прозорості.

Зміни затверджено постановою правління НБУ від 16 лютого 2024 року №21, що набирає чинності з 20 лютого 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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