Банки України завершили грудень із чистим збитком 44 млрд грн через 47,3 млрд грн податку на прибуток

Платоспроможні банки України 2023 року, за попередніми даними, до підтвердження річним аудитом, отримали 86,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 11 місяців чистий прибуток становив 130,6 млрд грн, повідомив Національний банк України.

"У грудні 2023 року згідно зі змінами до законодавства банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою - 50%", - пояснив НБУ такий результат, уточнивши, що податок на прибуток у грудні становив 47,3 млрд грн порівняно з 26,2 млрд грн за попередні 11 місяців і 7,4 млрд грн за весь 2022 рік.

Попри це чистий прибуток банків України за 2023 рік майже вчетверо вищий за показник за 2022 рік і на 12% - за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

"Операційні доходи банків зросли помірно: операційний дохід за рік зріс на 15% порівняно з попереднім роком, чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви - на 19%", - зазначив регулятор.

Він зазначив, що драйвером зростання доходів сектору залишається збільшення відсоткових доходів як від високоліквідних активів, так і кредитування, а головним фактором значної різниці прибутковості, порівняно з 2022 роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій: 17,4 млрд грн проти 121,2 млрд грн. Водночас у грудні відрахування до резервів становили 8,8 млрд грн порівняно з 8,7 млрд грн за попередні 11 місяців.

Частка відсоткових доходів у доходах банків у 2023 році зросла до 68,2% із 60,7% у 2022 році, тоді як комісійних знизилася до 21,8% із 23,9%.

За даними НБУ, рентабельність капіталу банківського сектору на 1 січня 2024 року становила 31,6% порівняно з 9,7% роком раніше, торік лише сім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 245 млн грн.