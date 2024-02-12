Barclays припиняє кредитувати видобуток нафти та газу. Був найбільшим спонсором галузі в ЄС

Банківський гігант Barclays оголосив, що більше не надаватиме прямого фінансування новим нафтогазовим проєктам. Про це пише ВВС.

Barclays є великим кредитором галузі викопного палива, але на банк чиниться все більше тиску з метою обмежити підтримку цього сектора.

Згідно зі звітом екологічної групи Rainforest Action Network Barclays був найбільшим спонсором сектора викопного палива в Європі в період з 2016-го до 2021 року. У 2022 році банк надав сектору близько $16,5 млрд фінансування. У 2019-му та 2020 роках цей показник становив понад $30 млрд.

У "Заяві про зміну клімату" Barclays оголосив, що більше не надаватиме прямого фінансування проєктам, спрямованим на розширення видобутку нафти й газу, або інфраструктури, пов'язаної з такими проєктами.

Банк також припинить пряме фінансування будь-яких нафтогазових проєктів в Амазонії або за Полярним колом, а також проєктів, спрямованих на видобуток, перероблення чи транспортування нафти з нафтовмісних пісків.

Також будуть встановлені обмеження на нове фінансування для енергетичних компаній.

План не повністю зосереджений на нафті та газі. Також будуть обмеження на кредитування, пов'язане із видобутком вугілля та виробництвом вугільної електроенергії.

На банк чиниться тиск із боку захисників довкілля, активістів-акціонерів і навіть знаменитостей. Минулого року група активістів, до якої входили актриса Емма Томпсон та кінорежисер Річард Кертіс, закликала Всеанглійський клуб лаун-тенісу виключити Barclays з-поміж спонсорів Вімблдону. Вони заявили, що банк "наживається на кліматичному хаосі".

Barclays - не перший банк у Європі, який відмовився від кредитування видобутку копалин. HSBC, Lloyds, BNP Paribas, Societe Generale та Credit Agricole раніше оголосили про обмеження на фінансування викопного палива.

У Barclays зазначили, що фінансування нафтогазової галузі становить дуже невелику частку загальної діяльності банку.