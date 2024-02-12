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АНАЛІТИКА

У січні Фонд гарантування відшкодував вкладникам збанкрутілих банків ₴23,6 мільйона

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні 2024 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 23,6 млн грн гарантованого відшкодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"23,6 млн грн гарантованого відшкодування отримали вкладники банків в управлінні Фонду гарантування вкладів за перший місяць 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, наразі виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні, дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента. Від заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування сягнула 104,6 млрд грн.
 

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