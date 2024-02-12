Фінансові новини
- |
- 12.02.24
- |
- 22:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
У січні Фонд гарантування відшкодував вкладникам збанкрутілих банків ₴23,6 мільйона
10:57 12.02.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні 2024 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 23,6 млн грн гарантованого відшкодування.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"23,6 млн грн гарантованого відшкодування отримали вкладники банків в управлінні Фонду гарантування вкладів за перший місяць 2024 року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, наразі виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні, дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента. Від заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування сягнула 104,6 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами
|Barclays припиняє кредитувати видобуток нафти та газу. Був найбільшим спонсором галузі в ЄС
|Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|JPMorgan: лише 7% інституційних інвесторів вірять у потенціал блокчейна
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,8515 грн/$1
|Угорська банківська група зацікавилася приватизацією «Сенс Банку»
Бізнес
|В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ
|Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно
|OpenAI досягла позначки в 2 мільярди доларів річного доходу – FT
|Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ
|Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок