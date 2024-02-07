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Нацбанк пропонує змінити законодавство про бюро кредитних історій
17:16 07.02.2024 |
Національний банк України запропонував унести зміни до закону "Про організацію формування та обігу кредитних історій" та інших законів України щодо державного регулювання та функціонування бюро кредитних історій (БКІ), враховуючи ключове значення цих установ для ринку споживчого кредитування.
Як ідеться в повідомленні НБУ, такий крок зумовлений потребою осучаснення законодавства щодо сервісів бюро і спрямований на посилення механізмів захисту прав позичальників, удосконалення системи обміну кредитною інформацією, захисту персональних даних та підвищення рівня відповідального кредитування, впровадження ефективної наглядової функції Національного банку за додержанням законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій.
Зокрема, запропонованими змінами передбачено:
* можливість позичальника, крім доступу до власної історії та оскарження недостовірної інформації, долучати до кредитного звіту інформацію про небажання укладати кредитні правочини для захисту від можливих шахрайських дій;
* обов'язок БКІ своєчасно виправляти помилкові дані й забезпечувати надійний захист даних, зберігати кредитну історію протягом 10 років та належним чином її знищувати, прозорий механізм звернення позичальника;
* обов'язок кредитора/нового кредитора отримувати згоду позичальника та надати її на запит БКІ/НБУ, зберігати протягом 10 років, інформувати позичальника про назву та адресу БКІ, підставу та мету збирання і використання даних;
* повноваження НБУ приймати нормативно-правові акти та рекомендації, реагувати на виявлені порушення у процесі розгляду звернень позичальників, застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення зазначених норм тощо.
Водночас оновлення законодавства покликане встановити справедливі правила гри для всіх учасників ринку для збереження повноти, чистоти і достовірності даних та забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності, управління кредитним ризиком і здійснення верифікації клієнта.
Із цією метою:
* новий кредитор буде зобов'язаний оновлювати інформацію в кредитній історії у випадку набуття права вимоги за кредитним правочином, що забезпечить доступ учасників ринку до актуальних даних;
* з'явиться можливість транскордонного обміну даними між національними та іноземними бюро, що дасть змогу отримувати через бюро кредитних історій інформацію про заборгованість клієнтів перед іноземними кредиторами;
* кредитор/новий кредитор зможе використовувати ідентифікаційні дані позичальника виключно для врегулювання простроченої заборгованості за споживчим кредитом свого боржника або якщо особа є представником/спадкоємцем/поручителем/майновим поручителем за таким договором;
* колекторська компанія зможе отримати такі дані лише від кредитора/нового кредитора та використати їх виключно для взаємодії з боржником такого кредитора/нового кредитора або, якщо особа є представником/спадкоємцем/поручителем/майновим поручителем за таким договором;
* передбачається встановити штраф від 3 тис. до 6 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян за використання даних кредитної історії не за цільовим призначенням, що буде вважатися порушенням вимог щодо етичної поведінки;
* передбачається запровадити штрафи за ненадання/несвоєчасне надання/надання недостовірної інформації позичальнику, за неподання/несвоєчасне подання/подання недостовірної інформації до НБУ, за ухилення від виконання/несвоєчасне виконання письмового застереження тощо.
Іншим важливим аспектом пропонованих змін є удосконалення регулювання та нагляду за діяльністю БКІ, зокрема встановлення вимог до їх структури власності, керівників та системи внутрішнього контролю, що забезпечить належний рівень інституційної здатності БКІ надавати сучасні та якісні сервіси.
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