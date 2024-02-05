НБУ пропонує обмежити фіноперації із використанням реквізитів карток і готівкові перекази через термінали - Гетманцев

Національний банк України (НБУ) в рамках продовження боротьби з "міскодінгом" і тіньовими фінансовими операціями пропонує встановити обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, зокрема банківських карток, і на готівкові перекази через термінали самообслуговування, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій із використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їхньої кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування", - описав пропозицію НБУ Гетманцев у телеграм-каналі.

За його словами, комітет 2 лютого заслухав на засіданні доповідь НБУ про "міскодінг" і тіньові фіноперації, згідно з якою під час перевірок НБУ банків і небанківських фінустанов було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, зокрема через термінали самообслуговування.

"За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн грн, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких НФУ. Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій із порушенням вимог законодавства України, зокрема, з використанням "міскодингу". Наприклад, безготівкові операції в легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році)", - зазначив голова комітету.

Гетманцев додав, що, незважаючи на успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема: незаконна організація та проведення азартних ігор, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, шахрайські схеми з використанням "фішингу", а також використання віртуальних активів для проведення "сірих"/"тіньових" фіноперацій.

Він уточнив, що для виправлення ситуації НБУ пропонує також внести зміни до закону України "Про платіжні послуги" щодо посилення вимог до розміру власного капіталу постачальників платіжних послуг та збільшення штрафів за порушення законодавства.

"За результатами розгляду питання доручив відповідному підкомітету про підготовку разом з НБУ необхідних змін до законодавства", - написав Гетманцев.