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Mastercard виявлятиме шахрайство за допомогою штучного інтелекту
12:56 02.02.2024 |
Платіжна корпорація Mastercard повідомила, що розробила власну ШІ-систему, яка, за їхніми словами, може збільшити ефективність виявлення шахрайства на 300%.
Як розповів представник компанії, модель Decision Intelligence Pro дозволить банкам в їхній мережі краще оцінювати підозрілі транзакції в реальному часі, передає AIN.UA.
Нове рішення базується на рекурентних нейронних мережах, які є ключовою складовою генеративного ШІ. Decision Intelligence Pro побудована власноруч командами кібербезпеки та боротьби з шахрайством Mastercard та використовує трансформаторні моделі для підсилення потужності генеративного ШІ.
Mastercard стверджує, що їхній алгоритм навчений на основі даних з приблизно 125 млрд транзакцій, які проходять через мережу карток компанії щороку. Ці дані допомагають ШІ розуміти взаємозв'язки між продавцями та прогнозують, де відбуваються шахрайські операції.
За оцінками Mastercard, нова технологія ухвалення рішень може підвищити ефективність виявлення шахрайства на 20%, в середньому, а у деяких випадках досягати навіть 300%. Компанія вклала за останні п'ять років понад $7 млрд у кібербезпеку та технології ШІ.
Mastercard очікує, що їхній алгоритм дозволить банкам зекономити до 20%, усуваючи витрати на оцінку нелегітимних транзакцій. Справжнім потенціалом технології є можливість визначати шахрайські патерни та прогнозувати майбутні типи шахрайства, які наразі невідомі в екосистемі платежів.
Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі створять управління зі штучного інтелекту.
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