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АНАЛІТИКА

Українці у 2023 року збільшили оплату картками на понад 40%

 

У 2023 році українці збільшили покупки та послуги через безготівкову оплату через мережу торгових терміналів державного Приватбанку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За 12 місяців 2023 через мережу торгових терміналів Приватбанку українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн, що понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн).

Крім цього, кількість торговців, які приймають картки через термінали Приватбанку збільшилася на 38% - до 182 тисяч.

Загалом у торговельній мережі наразі працюють більше 288 тисяч терміналів банку, що на 30% більше ніж 2022 року.

Найбільше торік грошей витратили на купівлю продуктів харчування - понад 350 млрд грн, при цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

Частка витрат з карток на покупку ліків та товарів для здоровʼя у 2023 в споживчому кошику українця становила 8,5%.

8,1% від загального обсягу українці витрачали на одяг та взуття, 7,2% на товари для дому та 7% на оплату в закладах громадського харчування.

У топ-10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також потрапили:

* електроніка та побутова техніка (5% споживчого кошику);
* паливо (4,2%);
* витрати на транспорт (1,5%);
* відпочинок (1,4%);
* аксесуари (1,2%).

Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок.
За матеріалами: Економічна правда
 

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