Торік до банків в управлінні Фонду гарантування надійшло понад ₴7,17 мільярда

До банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2023 рік надійшло 7,175 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Надходження до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, за минулий рік склали 7 174,9 млн грн. З них 5 211,5 млн грн отримано від реалізації активів цих банків, 919,1 млн грн - від погашення кредитів, 443,8 млн грн - від погашення цінних паперів, 127,7 млн грн - від оренди майна та 472,8 млн грн - з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо)", - йдеться в повідомленні.

Лідери за сумою надходжень у 2023 році: АТ «МР Банк» - 2 481,4 млн грн, АТ «Промінвестбанк» - 1 588,3 млн грн, АТ «Мегабанк» - 587,2 млн грн, АТ «АКБ «Конкорд» - 515,8 млн грн та ПАТ «Златобанк» - 486,1 млн грн.

За грудень надходження до банків в управлінні Фонду склали 146,6 млн грн. Майже половину цієї суми - 76 млн становило погашення кредитів.

«7,17 млрд грн - це максимальний показник надходжень за останні 4 роки. Ця цифра у півтора раза перевищує надходження роком раніше. Відзначу, що за минулий рік в рази зросла сума надходжень саме від реалізації майна банків. Якщо за 2022-ий реалізація майна принесла 1 511,3 млн грн, практично стільки ж, як і погашення цінних паперів, то станом на 1 січня 2024-го від реалізації активів було отримано 5 211,5 млн грн, що суттєво перевищує показники надходжень за іншими статтями», - зазначає фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Як повідомлялось, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб упродовж 2023 року реалізував на аукціонах у системі Prozorrо.Продажі активи банків на понад 4,9 млрд грн.