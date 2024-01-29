Фінансові новини
- |
- 29.01.24
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Торік до банків в управлінні Фонду гарантування надійшло понад ₴7,17 мільярда
11:55 29.01.2024 |
До банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2023 рік надійшло 7,175 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Надходження до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, за минулий рік склали 7 174,9 млн грн. З них 5 211,5 млн грн отримано від реалізації активів цих банків, 919,1 млн грн - від погашення кредитів, 443,8 млн грн - від погашення цінних паперів, 127,7 млн грн - від оренди майна та 472,8 млн грн - з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо)", - йдеться в повідомленні.
Лідери за сумою надходжень у 2023 році: АТ «МР Банк» - 2 481,4 млн грн, АТ «Промінвестбанк» - 1 588,3 млн грн, АТ «Мегабанк» - 587,2 млн грн, АТ «АКБ «Конкорд» - 515,8 млн грн та ПАТ «Златобанк» - 486,1 млн грн.
За грудень надходження до банків в управлінні Фонду склали 146,6 млн грн. Майже половину цієї суми - 76 млн становило погашення кредитів.
«7,17 млрд грн - це максимальний показник надходжень за останні 4 роки. Ця цифра у півтора раза перевищує надходження роком раніше. Відзначу, що за минулий рік в рази зросла сума надходжень саме від реалізації майна банків. Якщо за 2022-ий реалізація майна принесла 1 511,3 млн грн, практично стільки ж, як і погашення цінних паперів, то станом на 1 січня 2024-го від реалізації активів було отримано 5 211,5 млн грн, що суттєво перевищує показники надходжень за іншими статтями», - зазначає фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.
Як повідомлялось, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб упродовж 2023 року реалізував на аукціонах у системі Prozorrо.Продажі активи банків на понад 4,9 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
ТОП-НОВИНИ
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
|ЗМІ: Греція після прохання США готується передати Україні пакет озброєнь
|«Рятівники» Верховної Ради. Навіщо Стефанчуку з Арахамією кріпаки — «слуги народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|«Експортно-кредитне агентство» внесло зміни в запропоновані страхові продукти
|Нацбанк тимчасово позбавив Пасенюка і Стеценка права голосу в їхньому банку «Авангард», банк заявляє про необґрунтований тиск НБУ
|Долар США зростає до євро, знижується до єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,8738 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; панує обережність на початку насиченого подіями тижня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.01.24
|Торік до банків в управлінні Фонду гарантування надійшло понад ₴7,17 мільярда
Бізнес
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор
|Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію