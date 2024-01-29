Фінансові новини
- |
- 29.01.24
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через СЕП торік пройшли близько 423 мільйонів платежів - НБУ
10:46 29.01.2024 |
Через систему електронних платежів Національного банку (СЕП) торік було здійснено близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Упродовж 2023 року попри продовження повномасштабної війни та ракетного терору, система електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) надійно та безперебійно задовольняла потреби української банківської системи і її клієнтів у розрахунках у національній валюті та ефективно розвивалася. Торік через СЕП здійснено близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн", - йдеться в повідомленні.
Це більше на 16,5% за кількістю та на 58% за сумою порівняно з 2022 роком, протягом якого було здійснено 363 млн платежів на суму понад 133 трлн грн. Більше 94% від загальної кількості платежів через СЕП у 2023 році банки здійснили за дорученням їхніх клієнтів.
Переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії - 96% від загальної кількості. Найчастіше оброблялися невеликі платежі: до 1 тис. грн - 41%, від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 55% та від 100 тис. грн і більше - 4%.
За сумою найбільше платежів припадало на великі платежі: до 1 тис. грн - 0,1%, від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 1,3% та від 100 тис. грн і більше - 98,6%.
Як повідомлялось, система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна платіжна система класу RTGS 24/7, що забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій у гривні через рахунки, відкриті в Національному банку. Вона забезпечує здійснення 99% міжбанківських платежів у національній валюті в межах нашої країни.
Учасниками СЕП станом на 1 січня 2024 року були 63 банки, Державна казначейська служба України та Національний банк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
ТОП-НОВИНИ
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
|ЗМІ: Греція після прохання США готується передати Україні пакет озброєнь
|«Рятівники» Верховної Ради. Навіщо Стефанчуку з Арахамією кріпаки — «слуги народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|«Експортно-кредитне агентство» внесло зміни в запропоновані страхові продукти
|Нацбанк тимчасово позбавив Пасенюка і Стеценка права голосу в їхньому банку «Авангард», банк заявляє про необґрунтований тиск НБУ
|Долар США зростає до євро, знижується до єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,8738 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; панує обережність на початку насиченого подіями тижня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.01.24
|Торік до банків в управлінні Фонду гарантування надійшло понад ₴7,17 мільярда
Бізнес
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор
|Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію