Через СЕП торік пройшли близько 423 мільйонів платежів - НБУ

Через систему електронних платежів Національного банку (СЕП) торік було здійснено близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Упродовж 2023 року попри продовження повномасштабної війни та ракетного терору, система електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) надійно та безперебійно задовольняла потреби української банківської системи і її клієнтів у розрахунках у національній валюті та ефективно розвивалася. Торік через СЕП здійснено близько 423 млн платежів на суму майже 210 трлн грн", - йдеться в повідомленні.

Це більше на 16,5% за кількістю та на 58% за сумою порівняно з 2022 роком, протягом якого було здійснено 363 млн платежів на суму понад 133 трлн грн. Більше 94% від загальної кількості платежів через СЕП у 2023 році банки здійснили за дорученням їхніх клієнтів.

Переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії - 96% від загальної кількості. Найчастіше оброблялися невеликі платежі: до 1 тис. грн - 41%, від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 55% та від 100 тис. грн і більше - 4%.

За сумою найбільше платежів припадало на великі платежі: до 1 тис. грн - 0,1%, від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 1,3% та від 100 тис. грн і більше - 98,6%.

Як повідомлялось, система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна платіжна система класу RTGS 24/7, що забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій у гривні через рахунки, відкриті в Національному банку. Вона забезпечує здійснення 99% міжбанківських платежів у національній валюті в межах нашої країни.

Учасниками СЕП станом на 1 січня 2024 року були 63 банки, Державна казначейська служба України та Національний банк.