PayPal запускає функції на основі ШІ та оплату «в один клік»

Технологічна компанія PayPal запускає продукти на основі штучного інтелекту, а також функцію оплати в один клік.

Про це заявила компанія, передає Reuters.

Агентство зазначає, що це перше велике оголошення під керівництвом виконавчого директора Алекса Крісса, який приєднався до PayPal у вересні, і нові продукти є ще одним прикладом того, як компанії намагаються залучити ентузіазм інвесторів щодо ШІ, який допоміг цього місяця підняти фондові ринки США до рекордних значень.

Інвестори сподіваються, що Крісс, який раніше був старшим керівником у програмній компанії Intuit, відкриває нову вкладку, щоб відродити акції PayPal, які впали більш ніж на 22% із січня 2023 року через маржу, яка не вразила інвесторів.

Сам Крісс назвав 2024 рік "перехідним роком" для PayPal і пообіцяв збільшити доходи за межі обсягу транзакцій.

"Дані, якими ми володіємо, і наша здатність фактично бачити, що люди купують, і знати, на що торговці намагаються орієнтуватися, я вважаю, що штучний інтелект - це величезна можливість для нас", - сказав він в інтерв'ю Reuters.

PayPal повідомила, що цього року запустить платформу, яка використовує ШІ, щоб дозволити продавцям охоплювати нових клієнтів на основі їх попередньої історії покупок, використовуючи дані про транзакції продавців на суму приблизно пів трильйона доларів, які вона обробила по всьому світу.

Продавці також зможуть використовувати окремий інструмент на основі ШІ під назвою "розумні квитанції", щоб рекомендувати персоналізовані товари покупцям у своїх електронних квитанціях разом із винагородою за кешбек.

PayPal представляє функцію оплати "в один клік" під назвою Fastlane, яка під час раннього тестування пришвидшила швидкість оплати майже на 40%, а також нові функції для бізнес-профілів Venmo, повідомила компанія.