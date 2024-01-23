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Нацбанк посилив вимоги до інкасаторських компаній

 

Національний банк змінив порядок ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.

Відповідна постанова правління Нацбанку №10 від 18 січня набирає чинності із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, відтепер компанія-ліцензіат зможе здійснювати один з видів діяльності (інкасація коштів, перевезення валютних цінностей або оброблення та зберігання готівки) або обидва одночасно відповідно до поданих документів.

Крім того, внесеними змінами Нацбанк посилив вимоги до таких компаній, зокрема:

* посилив вимоги до фінансового стану компаній;
* розширив вимоги до бездоганної ділової репутації компанії, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівників підрозділів інкасації та оброблення і зберігання готівки;
* встановив порядок видачі ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупинення, поновлення та відкликання такої ліцензії, а також порядок надання, зупинення, поновлення, припинення виду діяльності з інкасації коштів та/або оброблення та зберігання готівки;
* передбачив спрощений порядок переоформлення ліцензій юридичним особам, які станом на 1 січня 2024 року мали відповідні дозволи.

У Нацбанку пояснили нововведення змінами в законодавстві, що набрали чинності з 1 січня 2024 року.

За даними регулятора, станом на початок року ліцензії на надання банкам послуг з інкасації мали 11 юридичних осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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