Фінансові новини
- |
- 23.01.24
- |
- 19:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк посилив вимоги до інкасаторських компаній
11:35 23.01.2024 |
Національний банк змінив порядок ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.
Відповідна постанова правління Нацбанку №10 від 18 січня набирає чинності із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, відтепер компанія-ліцензіат зможе здійснювати один з видів діяльності (інкасація коштів, перевезення валютних цінностей або оброблення та зберігання готівки) або обидва одночасно відповідно до поданих документів.
Крім того, внесеними змінами Нацбанк посилив вимоги до таких компаній, зокрема:
* посилив вимоги до фінансового стану компаній;
* розширив вимоги до бездоганної ділової репутації компанії, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівників підрозділів інкасації та оброблення і зберігання готівки;
* встановив порядок видачі ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупинення, поновлення та відкликання такої ліцензії, а також порядок надання, зупинення, поновлення, припинення виду діяльності з інкасації коштів та/або оброблення та зберігання готівки;
* передбачив спрощений порядок переоформлення ліцензій юридичним особам, які станом на 1 січня 2024 року мали відповідні дозволи.
У Нацбанку пояснили нововведення змінами в законодавстві, що набрали чинності з 1 січня 2024 року.
За даними регулятора, станом на початок року ліцензії на надання банкам послуг з інкасації мали 11 юридичних осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Мазепи: Суд зменшив розмір застави для бізнесмена у 17 разів
|НБУ зобов'язав банки та фінустанови доповідати про активні операції кредитних боржників
|Українські захисники знищили ворожу 21 ракету з 41 - Залужний
|У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|НБУ зобов'язав банки та фінустанови доповідати про активні операції кредитних боржників
|Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни
|Із початку року бізнес отримав «доступних кредитів» на 4 мільярди
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,4543 грн/$1
|Європейські акції зростають; інвестори чекають на засідання ЄЦБ
|Нацбанк посилив вимоги до інкасаторських компаній
Бізнес
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок