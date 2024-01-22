Кількість відділень банків у IV кв.-2023 зросла вперше з початку повномасштабної війни - НБУ

Кількість структурних підрозділів українських банків у четвертому кварталі 2023 року збільшилася на 40 - до 5138, тоді як до цього від початку повномасштабного вторгнення РФ вона щокварталу скорочувалася: сумарно за сім попередніх кварталів мережа відділень українських банків стала меншою на 1587 точок.

Згідно з оприлюдненою НБУ інформацією, приріст у четвертому кварталі багато в чому пов'язаний з відкриттям 27 нових відділень Асвіо Банком і Кристалбанком.

Зокрема, Асвіо відкрив 14 підрозділів, а Кристалбанк - 13, і тепер їхні мережі налічують 44 і 40 точок відповідно.

Кількість відділень другого за величиною активів державного Ощадбанку в четвертому кварталі залишилася на рівні 1182, що зберегло йому перше місце серед усіх банків країни за цим показником.

Найбільший за активами в країні ПриватБанк відкрив у жовтні-грудні одне відділення, збільшивши їхню загальну кількість до 1132 після скорочення на 79 відділень за квітень-червень 2023 року.

Замикає трійку лідерів Райффайзен банк, який до 329 діючих відділень додав три, тоді як на початку 2023 року його мережа скоротилася на 27 відділень.

Розширив на одне відділення свою мережу в жовтні-грудні минулого року Укрсиббанк, що йде четвертим, - до 223, що рівно на 10 відділень менше, ніж за підсумками четвертого кварталу 2022 року.

ПУМБ, що замикає п'ятірку, не змінив кількості відділень з першого кварталу 2023 року - 221.

Державний Укргазбанк і А-Банк, що мають понад 200 відділень, завершили минулий рік із 220 і 201 точками відповідно. Водночас у четвертому кварталі держбанк розширив свою мережу на два відділення, а А-Банк, навпаки, закрив одне.

Правекс Банк і Мотор-Банк скоротили свої мережі на три відділення - до 40 і восьми відповідно. Два банки, що входять до першої десятки, - Акордбанк і Креді Агріколь Банк - закрили по одній точці, скоротивши мережу до 146 і 140 відділень. На аналогічну кількість свої мережі за четвертий квартал минулого року скоротили РВС Банк і Європейський промисловий банк (ЄПБ): до п'яти і 20 відділень відповідно.

Кількість відділень Сенс Банку залишилася на колишньому рівні - 138.

Водночас ТАСкомбанк, Комінбанк і Банк Кредит Дніпро під кінець 2023 року збільшили свої мережі на три точки: до 97, 57 і 33 відділень, а МТБ Банк - на дві, до 45.

За четвертий квартал минулого року шість банків розширили свої мережі на одну точку: Кредобанк - до 68, Індустріалбанк - до 28, Банк "Грант" - до 19, Піреус Банк - до 14, Банк "Український капітал" - до 13 і Оксі Банк - до 10.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року НБУ запропонував Міністерству фінансів, як власнику держбанків, запровадити мораторій на скорочення мережі їхніх відділень у період війни. Згідно з оновленими даними, з початку 2022 року в Ощадбанку вона зменшилася на 420 структурних підрозділів, у ПриватБанку - на 365, в Укргазбанку - на 48 і в Укрексімбанку - на 5, до 48.

На кінець року на частку п'яти держбанків припадало сумарно 52,9% усіх банківських відділень у країні, або 2720. Ще 11 відділень має Перший інвестиційний банк (PINбанк), який перейшов у власність держави в січні цього року від російського бізнесмена Євгенія Гінера, що потрапив під санкції. До війни, на кінець 2021 року, чотири держбанки (Альфа-Банк ще був приватним) мали сумарно 3420 відділень, або 51,2% від їхньої загальної кількості.