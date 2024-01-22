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Фонд гарантування торік реалізував активи банків, що ліквідуються, на майже ₴5 мільярдів
11:50 22.01.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб упродовж 2023 року реалізував на аукціонах, проведених у системі Прозорро.Продажі, активи банків на понад 4,9 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Зазначається, що з цієї суми 3,6 млрд грн - результати аукціонів з продажу прав вимоги за кредитами та 1,3 млрд грн - об'єктів нерухомості, земельних ділянок та іншого майна банків.
За даними Фонду, майже 76% річної суми отримано від продажу активів колишніх дочірніх структур російських державних банків в Україні: 2,3 млрд грн - сума продажу активів АТ «МР Банк» та 1,5 млрд грн - ПАТ «Промінвестбанк».
У п'ятірку банків за сумою успішних торгів також входять: ПАТ «Златобанк» - 0,5 млрд грн, АТ «Мегабанк» - 0,4 млрд грн та АТ «Банк Січ» - 0,2 млрд грн.
«Упродовж 2023 року було оголошено понад 10 тисяч аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, із них більше 670 завершилися успішно. Зважаючи на те, що здебільшого близько 90% активів на балансі банків це кредити, то і надходження саме від їх реалізації складають найбільшу частку», - сказав заступник директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів Віктор Гутніченко.
За його словами, більшість активів банків уже пройшли етап індивідуальних торгів або такі торги завершуються, тому цього року на продаж частіше виставлятимуться пули, зокрема об'єднані у межах пілотного проєкту за галузевим підходом.
Як повідомлялось, за останні два роки (2022-2023) у системі Прозорро.Продажі відбулися успішні аукціону на загальну суму понад 6,4 млрд грн.
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