Фінансові новини
- |
- 17.01.24
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банк реконструкції України готовий розпочати роботу протягом року, - BlackRock
16:03 17.01.2024 |
Банк реконструкції України, який Київ створює за допомогою найбільших інвестбанків світу BlackRock та JPMorgan Chase, буде готовий розпочати роботу протягом року.
Про це заявив заступник голови BlackRock Філіп Хільдебранд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters у Давосі.
За словами Хільдебранда, компанія допомагала у переговорах щодо пошуку грошей урядів у міжнародних банків розвитку або основних країн-донорів для зниження ризику для приватних інвестицій.
Минулого року Київ залучив BlackRock та JPMorgan для допомоги у створенні фонду для залучення державного капіталу, який міг би залучити приватні інвестиції для відновлення України, вартість якого оцінюється у сотні мільярдів доларів.
"Ми хочемо бути готовими до розгортання принаймні з м'якими зобов'язаннями з боку країн-донорів, - сказав Хільдебранд, додавши, що для мобілізації активів BlackRock, що складаються з пенсійних фондів, необхідно знизити ризик рівня ОЕСР. - Ці гроші не можна інвестувати у підприємства з дуже високим ризиком".
Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка була присутня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, заявила, що все ще залишається багато питань "про те, що можливо сьогодні, а що безперечно можливо в майбутньому, коли настане післявоєнний період".
Прицкер особливо наголосила на фонді, що створюється JPMorgan і BlackRock, заявивши, що вони вказали, що у них є "ранній інтерес з боку деяких далекоглядних інвесторів, які, можливо, готові піти на більший ризик, ніж, скажімо, існуючий пенсійний фонд".
"І, звичайно ж, є окремі інвестори, які дуже зацікавлені", - сказав Прітцкер агентству Reuters.
В офісі Зеленського повідомили, що він зустрівся в Давосі з генеральним директором JPMorgan Джеймі Даймоном та іншими старшими керівниками JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, керівниками Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell та ArcelorMittal.
"Для нас важливо залучити приватний капітал до відновлення України. Ми сподіваємось, що JPMorgan допоможе залучити велику кількість глобальних інвесторів та корпорацій", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року Міністерство економіки України та BlackRock підписали Меморандум про взаєморозуміння та мобілізацію інвестицій у ключові сектори української економіки.
BlackRock - міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів під управлінням.
JPMorgan Chase - найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої Четвірки" найбільших банків США. Здійснює діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, управління приватними капіталами тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
|Україна вперше успішно застосувала вночі «гібридну» ППО проєкту FrankenSAM - Камишін
|Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА
|«Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу». Історична промова міністра оборони Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Українці поклали на депозити 50 млрд грн за один місяць. Дані НБУ
|Банк реконструкції України готовий розпочати роботу протягом року, - BlackRock
|Долар США стабільний до євро, дешевшає до фунта стерлінгів
|НБУ установив довідковий курс гривні на рівні 37,9217 грн/$1
|Європейські фондові індекси падають через невизначеність зниження ставок та слабких даних щодо економічного зростання Китаю
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.01.24
|Ціни на золото падають через сумніви щодо зниження ставок; Мідь постраждала від слабкості Китаю
Бізнес
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ