НБУ оновив порядок авторизації постачальників фінансових платіжних послуг

Послуги з підключення до системи електронної пошти Національного банку України (ЕП НБУ) - програмна реалізація FossDocMail - надаються на умовах і відповідно до Публічної пропозиції НБУ на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг.

Такі пояснення надано в аналітичній записці до розробленого НБУ проєкту змін до деяких нормативно-правових актів НБУ щодо авторизації надавачів фінансових платіжних послуг та їх діяльності.

Вартість послуги з підключення замовника до системи ЕП НБУ становить 987 грн плюс ПДВ (одноразова плата). Водночас на період дії воєнного стану скасовано щомісячні платежі за обслуговування замовника в системі ЕП НБУ та абонентську плату за доступ замовника до інформаційної мережі НБУ виділеними каналами зв'язку.

У разі підключення установи до системи ЕП НБУ обов'язковою вимогою установи є побудова виділеного каналу зв'язку для доступу до інформаційної мережі Національного банку через визначених операторів зв'язку. Також небанківські надавачі фінансових платіжних послуг мають сплачувати операторам зв'язку за організацію та користування цими виділеними каналами.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, зазначені зміни спрямовані на узгодження нормативно-правових актів Національного банку та удосконалення регулювання діяльності надавачів фінансових платіжних послуг.

Зауваження та пропозиції до проєкту в довільній формі приймають до 23 січня 2024 року.