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НБУ визначився з датою запровадження в Україні миттєвих платежів
08:09 15.01.2024 |
Наразі Національний банк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.
Як зазначив Пишний, цю роботу планується "завершити до кінця I кварталу 2025 року".
За даними прес-служби НБУ, зараз триває робота над складовими їхнього запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.
Миттєві платежі
Нагадаємо, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявив, що перехід на нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) прискорив перекази коштів.
Вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.
"А з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди)", - сказав він.
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