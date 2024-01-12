Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта

 

Найбільша світова інвестиційна компанія BlackRock купує інфраструктурну компанію Global Infrastructure Partners приблизно за 12,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином найбільший у світі фінансовий менеджер вийде в топ інвесторів, які роблять довгострокові ставки на енергетику, транспорт і цифрову інфраструктуру.

BlackRock заплатить 3 мільярди доларів готівкою та близько 12 мільйонів акцій на суму близько 9,5 мільярдів доларів на момент закриття у четвер. Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі.

Колишній керівник Credit Suisse Адебайо Огунлесі, який є головою правління та головним виконавчим директором GIP, приєднається до правління та глобального виконавчого комітету BlackRock.

Придбання GIP, яка управляє 100 мільярдами доларів, є найбільшою угодою за понад десять років для BlackRock.

"Безпрецедентна потреба в новій інфраструктурі - цифровій інфраструктурі, оновлених логістичних центрах, декарбонізації та енергетичній безпеці - у поєднанні з рекордно високим дефіцитом державного бюджету означає, що приватний капітал буде потрібен як ніколи раніше. Це буде одна з найбільш швидкозростаючих сфер нашої галузі протягом наступних 10 років", - зазначив Фінк і президент BlackRock Роб Капіто у листі до працівників.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: BlackRock
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1652  0,21 0,54 38,8932  0,20 0,52
EUR 41,9112  0,18 0,42 43,0372  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8300  0,20 0,53 37,8500  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес