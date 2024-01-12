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BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
18:06 12.01.2024 |
Найбільша світова інвестиційна компанія BlackRock купує інфраструктурну компанію Global Infrastructure Partners приблизно за 12,5 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Таким чином найбільший у світі фінансовий менеджер вийде в топ інвесторів, які роблять довгострокові ставки на енергетику, транспорт і цифрову інфраструктуру.
BlackRock заплатить 3 мільярди доларів готівкою та близько 12 мільйонів акцій на суму близько 9,5 мільярдів доларів на момент закриття у четвер. Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі.
Колишній керівник Credit Suisse Адебайо Огунлесі, який є головою правління та головним виконавчим директором GIP, приєднається до правління та глобального виконавчого комітету BlackRock.
Придбання GIP, яка управляє 100 мільярдами доларів, є найбільшою угодою за понад десять років для BlackRock.
"Безпрецедентна потреба в новій інфраструктурі - цифровій інфраструктурі, оновлених логістичних центрах, декарбонізації та енергетичній безпеці - у поєднанні з рекордно високим дефіцитом державного бюджету означає, що приватний капітал буде потрібен як ніколи раніше. Це буде одна з найбільш швидкозростаючих сфер нашої галузі протягом наступних 10 років", - зазначив Фінк і президент BlackRock Роб Капіто у листі до працівників.
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