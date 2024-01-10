Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2024 року становила 8,383 млн осіб. Інші 2,134 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 56,1%. У цьому держбанку одержують гроші 4,701 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (33,9%, пенсії одержують 2,840 млн осіб).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 314,4 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують виплати 527,7 тисячі осіб (6,3%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2023 року становила 551,2 млрд гривень, що на 20,6% більше, ніж у 2022 році (457,0 млрд гривень).



