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Торік Фонд гарантування відшкодував вкладникам збанкрутілих банків понад ₴3 мільярди
15:58 10.01.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2023 році виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, майже 3,1 млрд грн; при цьому в грудні вкладники отримали 34 млн грн гарантованого відшкодування.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«За минулий рік ми розпочали процедуру ліквідації щодо чотирьох банків. Наразі по більшості з них вкладникам вже відшкодовано понад 90% коштів. Щодо АТ «Укрбудінвестбанк», рішення про ліквідацію якого було ухвалено останнім, 4 місяці тому, його вкладникам відшкодували понад 92% коштів. Відшкодування отримали всі, хто звернувся за виплатами станом на початок січня», - зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування Наталія Рудуха.
За її словами, вкладники цих банків і надалі можуть звертатися до Фонду за відшкодуванням, адже гарантовані виплати тривають протягом усього періоду ліквідації банку.
Як повідомлялось, наразі виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні, дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента. Від заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування сягнула 104,6 млрд грн.
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