Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік Фонд гарантування відшкодував вкладникам збанкрутілих банків понад ₴3 мільярди

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2023 році виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, майже 3,1 млрд грн; при цьому в грудні вкладники отримали 34 млн грн гарантованого відшкодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«За минулий рік ми розпочали процедуру ліквідації щодо чотирьох банків. Наразі по більшості з них вкладникам вже відшкодовано понад 90% коштів. Щодо АТ «Укрбудінвестбанк», рішення про ліквідацію якого було ухвалено останнім, 4 місяці тому, його вкладникам відшкодували понад 92% коштів. Відшкодування отримали всі, хто звернувся за виплатами станом на початок січня», - зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування Наталія Рудуха.

За її словами, вкладники цих банків і надалі можуть звертатися до Фонду за відшкодуванням, адже гарантовані виплати тривають протягом усього періоду ліквідації банку.

Як повідомлялось, наразі виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні, дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента. Від заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування сягнула 104,6 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1923
  0,0330
 0,09
EUR
 1
 41,8015
  0,0170
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3860  0,06 0,16 39,2088  0,07 0,18
EUR 42,0088  0,10 0,24 42,9800  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1900  0,07 0,18 38,2200  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес