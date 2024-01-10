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АНАЛІТИКА

Рожкова бачить потенціал для продажу держбанків до закінчення війни з РФ

 

Приватизацію підконтрольних державі банків, кількість яких зросла до п'яти, а частка на ринку за розміром активів - до 56% за підсумками дев'яти місяців минулого року, може бути розпочато ще до завершення війни, вважає перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Якщо стане цікаво комусь з інституційних інвесторів, великих інвесторів, придбання одного з державних банків, то я б цього (завершення війни) не чекала", - сказала вона в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

За словами Рожкової, Нацбанк просить Міжнародну фінансову корпорацію (IFC) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) продовжити роботу над приватизацією Укргазбанку та Ощадбанку (обидва - Київ) відповідно, яка розпочалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми їх (ЄБРР і IFC - ІФ-У) і просимо, і закликаємо продовжити цю роботу, підготовчу роботу до приватизації, щоб потім це можна було зробити найбільш ефективно", - сказала перший заступник голови НБУ.

Вона також повідомила, що НБУ має намір провести ревізію оновлених стратегій і фінансового стану державних банків для ухвалення подальших рішень щодо їх приватизації. Зокрема, як зазначила Рожкова, Нацбанк за підсумками перевірки стратегій і фінстану держбанків зможе визначитися з рекомендацією, у який спосіб краще приватизувати ту чи ту фінустанову: повністю або частково тощо.

Держава наразі контролює п'ять держбанків: від початку державні Ощадбанк й Укрексімбанк, націоналізовані на 100% ПриватБанк і Сенс Банк і докапіталізований Укргазбанк. Крім того, на свою долю чекає PINбанк, рішення про стягнення якого в дохід держави згідно із законом про санкції ухвалив у березні минулого року Вищий антикорупційний суд.

Укргазбанк у березні 2021 року отримав кредит EUR30 млн від IFC з можливістю подальшої конвертації в капітал. Наступним кроком для приватизації банку мав стати пошук фінрадника для банку, однак з початком повномасштабної війни цей процес зупинився.

У грудні 2022 року ЄБРР заявляв про готовність відновити діалог із владою України щодо його ролі в зменшенні частки держави в банківському секторі, щойно держава вирішить повернутися до стратегії приватизації Ощадбанку.

Про інтерес до купівлі Сенс Банку заявляв голова інвесткомпанії Dragon Capital і власник Юнекс-Банку Томаш Фіала.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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