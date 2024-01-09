Банківська система України має достатній запас міцності, – НБУ

Більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому - високий запас міцності.

Про це свідчать результати оцінки стійкості в розрізі банківських установ, оприлюднені Національним банком України.

Підвищені необхідні рівні капіталу за результатами оцінки стійкості встановлено лише для п'яти банків, два з яких у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень.

Національний банк розпочав оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу у квітні 2023 року після перерви, спричиненої повномасштабною війною. У межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

Результати оцінки свідчать, що банки в цілому адекватно оцінюють кредитний ризик. Коригування пруденційних резервів за результатами AQR становили лише близько 1%, за результатами верифікації вартості заставного майна - 0,5%, унаслідок екстраполяції результатів AQR на весь кредитний портфель деяких банків - менше ніж 0,5%. Усі ці коригування не мали значного негативного впливу на капітал банків.

Головною причиною виникнення потреби в капіталі для п'яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів у звітному періоді (з 1 квітня 2022 до 1 квітня 2023 року).

Банки, для яких установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації. Ключовими заходами в цих програмах очікувано стане реструктуризація балансів та поліпшення операційної ефективності.

Два з п'яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта мають забезпечити рівень достатності капіталу в два етапи:

* до кінця вересня 2024 року - визначений з урахуванням граничного рівня 0%;

* до кінця березня 2026 року - визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

"Банківська система зберігає стійкість навіть в умовах воєнного часу, в тому числі завдяки регулярній оцінці стійкості, яку ми проводимо з 2018 року. Результати поточної оцінки підтвердили наші очікування, тому рухаємося далі до впровадження європейських вимог до капіталу та послаблення обмежень на його розподіл", - зазначила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.