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АНАЛІТИКА

monobank заблокував поповнення рахунків у казино «Космолот» зі своїх карт

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, банк заблокував можливість оплати картами «Монобанк» у казино «Космолот». Це стало наслідком незаконного використання бренду банка.

«В рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками Монобанк у казино Космолот», ─ написав Олег Гороховський.

Виявилось, що казино «Космолот» назвало один зі своїх застосунків «Monoban Казино». На нього вело посилання з сайту, який наразі вже заблокований.

 

Нашим брендом так користуватися не можна», ─ додав Гороховський.

Проте для власників «Космолоту» ще не все втрачено, каже Гороховський. Казино ще може відновити можливість поповнення своїх рахунків з карт monobank. Для цього треба перевести 10 млн грн на ЗСУ.

«Ось такий він monoBAN», ─ заявив Олег Гороховський.
За матеріалами: ITC.ua
 

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