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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування у грудні продав активи банків-банкрутів майже на ₴36 мільйонів

 

У грудні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула понад 35,87 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Протягом грудня у системі Прозорро.Продажі відбулися 53 успішних аукціони з продажу активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала більше 35,87 млн грн. 78% цієї суми - 28 млн грн - становив продаж об'єктів нерухомості, які перебували на балансі банків, що ліквідуються», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за грудень, отримано оплату за 31 лот на суму 13,2 млн грн. Кошти за решту 22 лоти, на суму майже 22,7 млн грн, поки очікуються.

У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

У Фонді гарантування нагадують, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
 

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