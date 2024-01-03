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Фонд гарантування у грудні продав активи банків-банкрутів майже на ₴36 мільйонів
17:21 03.01.2024 |
У грудні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула понад 35,87 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«Протягом грудня у системі Прозорро.Продажі відбулися 53 успішних аукціони з продажу активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала більше 35,87 млн грн. 78% цієї суми - 28 млн грн - становив продаж об'єктів нерухомості, які перебували на балансі банків, що ліквідуються», - йдеться в повідомленні.
На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за грудень, отримано оплату за 31 лот на суму 13,2 млн грн. Кошти за решту 22 лоти, на суму майже 22,7 млн грн, поки очікуються.
У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.
У Фонді гарантування нагадують, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
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