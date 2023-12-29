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Банківська система 1 січня працює у звичайному режимі - НБУ
12:52 29.12.2023 |
Банківська система України в перший день нового року, 1 січня, працює у звичайному режимі, як і Система електронних платежів (СЕП), Система кількісного обліку депозитних сертифікатів (СЕРТІФ) і національна платіжна система "Простір".
Відповідний регламент роботи затверджено згідно з постановою Нацбанку №170 від 20 грудня 2023 року.
Згідно з нею, банки 30-31 грудня самостійно ухвалюють рішення щодо здійснення валютних операцій із купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, тоді як готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі, а банки можуть здійснювати касові операції.
Зазначається також, що з 30 грудня до 1 січня фінансові повідомлення на та від Державної казначейської служби через СЕП не приймаються.
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